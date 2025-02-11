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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Василий Иванов1815 г.р.
Дети
Ефим Васильев1834 г.р.
Никонов Андрей Васильев1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефим Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Никонов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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