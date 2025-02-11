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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Василий Иванов1815 г.р.
Дети
Ефим Васильев1834 г.р.
Никонов Андрей Васильев1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ефим Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Василий Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область