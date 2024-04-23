Ширшов Василий Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904 ст.
Отец: Ширшов Афанасий Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширшова Орина Семенова
Военная служба
Неизвестно
Сайт "Память народа" Ширшов Василий Афанасьевич Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: ТАССР, Акташский район Наименование военкомата: ТАССР, Мамадышский РВК Воинское звание: ... Показать все
Призыв на военную службу
26.08.1941
Сайт "Память народа" Ширшов Василий Афанас. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1905 Дата и место призыва: 26.08.1941 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт... Показать все
Пропал без вести (военное)
15.10.1943
Сайт "Память народа" Ширшов Василий Афанасьевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Шереметьевский р-н, д. Нератовка Дата и место призыва: __.__.1941 ... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.12.1943
Сайт "Память народа" Ширшов Василий Афанасьевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Наименование военкомата: Мамадышский РВК, Татарская АССР, Мамадышский р-н Дата и место призыва: Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно