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Эйсмонт Викентий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эйсмонт Василий Костмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Эйсмонт Герасим Викентьевич

Мать ребёнка: Эйсмонт Матрена Иванова

Рождение ребёнка
01.07.1889

Дочь: Эйсмонт Марфа Викентьевна

Мать ребёнка: Эйсмонт Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно
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