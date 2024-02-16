Эйсмонт Викентий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эйсмонт Василий Костмин
Рождение ребёнка
1877
Сын: Эйсмонт Герасим Викентьевич
Мать ребёнка: Эйсмонт Матрена Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1889
Дочь: Эйсмонт Марфа Викентьевна
Мать ребёнка: Эйсмонт Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно