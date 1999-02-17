Рязанов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1942
Дата смерти17.02.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1942
Отец: Рязанов Николай Егорович
Мать: Краса Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобасова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобасова Любовь Михайловна
Смерть
17.02.1999