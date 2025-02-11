(Слугина) Наталья Тарасова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

(Слугина) Наталья Тарасова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Елена Петровна1814 г.р.
Отец
Слугин Тарас Федорович1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Слугин Тарас Федорович

Мать: Елена Петровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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