(Слугина) Наталья Тарасова
женский, родилась 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕлена Петровна1814 г.р.
ОтецСлугин Тарас Федорович1807 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Слугин Тарас Федорович
Мать: Елена Петровна
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно