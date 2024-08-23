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Савкин Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савкина Гликерья Прокопьевна

Рождение ребёнка
10.03.1878

Дочь: (Савкина) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Савкина Гликерья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1883

Сын: Савкин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Савкина Гликерья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1887

Сын: Савкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Савкина Гликерья Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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