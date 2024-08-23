Савкин Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1878
Дочь: (Савкина) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Савкина Гликерья Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.04.1883
Мать ребёнка: Савкина Гликерья Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.01.1887
Сын: Савкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Савкина Гликерья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно