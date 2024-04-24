Ксения/Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 или 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 или 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Ерофеев
Рождение ребёнка
12.01.1787
Отец ребёнка: Филипп Ерофеев
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ц.с.Губина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ерофеев
Смерть
Неизвестно