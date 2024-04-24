Ксения/Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения/Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 или 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 или 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Ерофеев

Рождение ребёнка
12.01.1787

Сын: Антонин/Антоний Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ерофеев

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Ц.с.Губина
Рождение ребёнка
1806

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ерофеев

Смерть
Неизвестно

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