Зыбина (Богданова) Татьяна Михайловна 13.02.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыбина (Богданова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1918

Дата смерти

17.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Муж: Зыбин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыбин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыбин Николай Дмитриевич

Развод
1951

Муж: Зыбин Николай Дмитриевич

Смерть
17.10.1977

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