Зыбина (Богданова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1918
Дата смерти17.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыбин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыбин Николай Дмитриевич
Развод
1951
Смерть
17.10.1977