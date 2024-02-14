Хайруллова (Гарипова) Амина Гаязетдиновна
Место рожденияд.Нурлат,Буинского р-на
Дата рождения12.06.1936
Дата смерти14.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1936
Отец: Гарипов Гаязетдин Гарифович
Мать: Хайрикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллов Шамиль
Отец ребёнка: Хайруллов Аглиулла Каримуллович
Рождение ребёнка
22.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллов Аглиулла Каримуллович
Рождение ребёнка
13.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллов Аглиулла Каримуллович
Смерть
14.10.1981