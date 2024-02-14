Хайруллова (Гарипова) Амина Гаязетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллова (Гарипова) Амина Гаязетдиновна

Место рождения

д.Нурлат,Буинского р-на

Дата рождения

12.06.1936

Дата смерти

14.10.1981

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1936

Отец: Гарипов Гаязетдин Гарифович

Мать: Хайрикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллов Шамиль

Отец ребёнка: Хайруллов Аглиулла Каримуллович

Рождение ребёнка
22.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллов Аглиулла Каримуллович

Рождение ребёнка
13.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллов Аглиулла Каримуллович

Смерть
14.10.1981

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