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Хлыбов Никита Самуилович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Хлыбов Самуил Матвеевич

Мать: Хлыбова -- Пелагея Степановна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Хлыбова Мария Кононовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: Хлыбова Ольга Никитична

Мать ребёнка: Хлыбова Мария Кононовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
06.07.1904

Сын: Хлыбов Илья Никитович

Мать ребёнка: Хлыбова Мария Кононовна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно
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