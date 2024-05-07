Хлыбов Никита Самуилович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
26.01.1901
Жена: Хлыбова Мария Кононовна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
12.06.1903
Дочь: Хлыбова Ольга Никитична
Мать ребёнка: Хлыбова Мария Кононовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
06.07.1904
Мать ребёнка: Хлыбова Мария Кононовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно