Батырев Тихон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1902
Мать ребёнка: Батырева (Смирнова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
31.05.1903
Сын: Батырев Никифор Тихонович
Мать ребёнка: Батырева (Смирнова) Анастасия Васильевна