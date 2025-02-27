Батырев Тихон Андреевич 12.06.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батырев Тихон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Батырев Петр Тихонович

Мать ребёнка: Батырева (Смирнова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.1903

Сын: Батырев Никифор Тихонович

Мать ребёнка: Батырева (Смирнова) Анастасия Васильевна

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