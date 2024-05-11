Мельницкая (Мельницкая) Евгения Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1904 ст.
Дата смерти15.05.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.
Смерть
15.05.1905 ст.
Великий Князь Николай Михайлович. Русский провинциальный некрополь | Составитель - В. Шереметевский | с. 542 | Мельницкая Евгенія Аркадіевна, дочь контръ-адмирала, р. 5 января 1904 ум. 15 мая 1905 (С.... Показать все