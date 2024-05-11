Мельницкая (Мельницкая) Евгения Аркадьевна 05.01.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМельницкая (Мельницкая) Евгения Аркадьевна

Мельницкая (Мельницкая) Евгения Аркадьевна

Место рождения

Поддубье, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

05.01.1904 ст.

Дата смерти

15.05.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.

Отец: Мельницкий Аркадий Александрович

Мать: Мельницкая (Батьянова) Елизавета Михайловна

Поддубье, Удомельский, Тверская область
Смерть
15.05.1905 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область
Великий Князь Николай Михайлович. Русский провинциальный некрополь | Составитель - В. Шереметевский | с. 542 | Мельницкая Евгенія Аркадіевна, дочь контръ-адмирала, р. 5 января 1904 ум. 15 мая 1905 (С.... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.