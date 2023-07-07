Константинов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Дочь: (Константинова) Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Константинова (Зубова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Константинов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Константинова (Зубова) Александра Петровна