Константинов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова (Зубова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: (Константинова) Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Константинова (Зубова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Константинов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Константинова (Зубова) Александра Петровна

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