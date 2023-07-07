Константинова (Зубова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубов Пётр Васильевич
Мать: Зубова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Константинов Владимир
Рождение ребёнка
1970
Сын: Константинов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Константинов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно