Константинова (Зубова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Зубова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Пётр Васильевич

Мать: Зубова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Константинов Владимир

Рождение ребёнка
1970

Сын: Константинов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Константинов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Владимир

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