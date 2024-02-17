Коровина Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1960

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1960

Отец: Коровин Михаил Федорович

Мать: Косинова Любовь Андреевна

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