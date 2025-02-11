(Уткина) Прасковья Акимовна
женский, родилась 11.10.1903
умерла Неизвестно
ОтецУткин Св Во 25.12.1964 Аким Федорович07.09.1868 г.р.
МатьУткина Акулина АлександровнаОколо 1869 г.р.
Супруги
Дементьев Николай Уч. Вов Семенович03.12.1903 г.р.
Дети
Дементьев/Утка/ Павел Николаевич1928 г.р.
Дементьев/Утка/ Александр Николаевич1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дементьев/Утка/ Павел Николаевич
Отец ребёнка: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дементьев/Утка/ Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович
Рождение ребёнка
1936
Смерть
Неизвестно