(Уткина) Прасковья Акимовна 11.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

(Уткина) Прасковья Акимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.10.1903

умерла Неизвестно

Отец
Уткин Св Во 25.12.1964 Аким Федорович07.09.1868 г.р.
Мать
Уткина Акулина АлександровнаОколо 1869 г.р.
Супруги
Дементьев Николай Уч. Вов Семенович03.12.1903 г.р.
Дети
Дементьев/Утка/ Павел Николаевич1928 г.р.
Дементьев/Утка/ Александр Николаевич1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903

Отец: Уткин Св Во 25.12.1964 Аким Федорович

Мать: Уткина Акулина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дементьев/Утка/ Павел Николаевич

Отец ребёнка: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дементьев/Утка/ Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Николай Уч. Вов Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.