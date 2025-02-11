Екатерина Иосифова 23.11.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Иосифова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.11.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Нуштаев Иосиф Билетный Солдат Ларионов / Осип Ларионов29.10.1860 г.р.
Мать
Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1891

Отец: Нуштаев Иосиф Билетный Солдат Ларионов / Осип Ларионов

Мать: Нуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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