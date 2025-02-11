Екатерина Иосифова
женский, родилась 23.11.1891, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНуштаев Иосиф Билетный Солдат Ларионов / Осип Ларионов29.10.1860 г.р.
МатьНуштаева Лукия Григорьева / Гликерья Григорьева1859 г.р.
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Место
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Рождение
23.11.1891
Отец: Нуштаев Иосиф Билетный Солдат Ларионов / Осип Ларионов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно