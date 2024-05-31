Шемякин Иван Викторович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1911
Поручители по жениху крестьянин д.Памятной Дмитрий Андреев Шемякин и г.Тюмени мещанин Михаил Николаев Точинский. По невесте крестьянин д.Памятной Дмитрий Константинов Прудаев и Андрей Николаев
Смерть
Неизвестно