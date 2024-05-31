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Шемякин Иван Викторович

Место рождения

Памятное, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Памятное, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
23.01.1911

Жена: Шемякина (Москвина) Екатерина Николаевна

Памятное, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
Поручители по жениху крестьянин д.Памятной Дмитрий Андреев Шемякин и г.Тюмени мещанин Михаил Николаев Точинский. По невесте крестьянин д.Памятной Дмитрий Константинов Прудаев и Андрей Николаев
Смерть
Неизвестно

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