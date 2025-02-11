Ванютина Васса Евстафьева
женский, родилась До 1852
умерла Неизвестно
Супруги
Ванютин Иван Николаев1834 г.р.
Дети
(Ванютина) Параскева Иванова02.11.1870 г.р.
(Ванютина) Прасковья Иванова1872 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1870
Дочь: (Ванютина) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Ванютин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Ванютина) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Ванютин Иван Николаев
Рождение ребёнка
07.04.1874
Дочь: (Ванютина) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Ванютин Иван Николаев
Смерть
Неизвестно