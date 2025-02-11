Ванютина Васса Евстафьева До 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванютина Васса Евстафьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1852

умерла Неизвестно

Супруги
Ванютин Иван Николаев1834 г.р.
Дети
(Ванютина) Параскева Иванова02.11.1870 г.р.
(Ванютина) Прасковья Иванова1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванютин Иван Николаев

Рождение ребёнка
02.11.1870

Дочь: (Ванютина) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Ванютин Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Ванютина) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Ванютин Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.04.1874

Дочь: (Ванютина) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Ванютин Иван Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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