Антошенко Ефросиния Корнеевна Или Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошенко Ефросиния Корнеевна Или Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

02.04.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.

Дочь: Марфа Корнеевна

Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.11.1884 ст.

Дочь: Степанида Корнеевна

Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошенко Корней Маркович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
02.04.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
04.04.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FX7F?i=175&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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