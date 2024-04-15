Антошенко Ефросиния Корнеевна Или Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти02.04.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.
Дочь: Марфа Корнеевна
Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович
Рождение ребёнка
09.11.1884 ст.
Дочь: Степанида Корнеевна
Отец ребёнка: Антошенко Корней Маркович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1887 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
04.04.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FX7F?i=175&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище