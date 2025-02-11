Пелагея Петрова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла 17.12.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Роман СемёновОколо 1822 г.р.
Дети
Татьяна Романова12.01.1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Семёнов

Рождение ребёнка
12.01.1860

Дочь: Татьяна Романова

Отец ребёнка: Роман Семёнов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
17.12.1863
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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