Пелагея Петрова
женский, родилась 1828
умерла 17.12.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Роман СемёновОколо 1822 г.р.
Дети
Татьяна Романова12.01.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Семёнов
Рождение ребёнка
12.01.1860
Дочь: Татьяна Романова
Отец ребёнка: Роман Семёнов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.12.1863
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область