Козачок Иван Николаевич 12.08.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козачок Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1953

Дата смерти

23.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1978

Дочь: Козачок Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1983

Сын: Козачок Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2012

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