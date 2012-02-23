Козачок Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1953
Дата смерти23.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1978
Дочь: Козачок Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1983
Сын: Козачок Владимир Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2012