Гладилов Иван Казак Р. Камышлова Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилов Иван Казак Р. Камышлова Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.08.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1833

Отец: Гладилов Стефан Григорьев

Мать: Гладилова (Трусова) Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гладилова) Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
07.11.1859

Сын: Гладилов Порфирий Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Гладилов Макар Казак Выс. Камышловского Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
01.02.1873

Сын: Гладилов Трифон Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
04.02.1874

Сын: Гладилов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
09.09.1875

Сын: Гладилов Иоаким Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Рождение ребёнка
12.04.1877

Сын: Гладилов Василий Иванов

Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова

Смерть
Неизвестно

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