Гладилов Иван Казак Р. Камышлова Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.08.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гладилова) Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1859
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Гладилов Макар Казак Выс. Камышловского Иванов
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Рождение ребёнка
01.02.1873
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Рождение ребёнка
04.02.1874
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Рождение ребёнка
09.09.1875
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Рождение ребёнка
12.04.1877
Мать ребёнка: Гладилова Анфиса Антонова
Смерть
Неизвестно