Емельянова (Гвоздева) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
23.06.1907 ст.
Сын: Емельянов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Сын: Емельянов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1911 ст.
Дочь: Емельянова Харитина Григорьевна
Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.
Сын: Емельянов Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно