Емельянова (Гвоздева) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Гвоздева) Дарья Александровна

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гвоздев Александр Васильевич

Мать: Гвоздева Матрёна Борисовна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1907 ст.

Сын: Емельянов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Емельянов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1911 ст.

Дочь: Емельянова Харитина Григорьевна

Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.

Сын: Емельянов Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Емельянов Григорий Григорьевич

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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