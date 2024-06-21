Хвальнов Константин Александрович 17.11.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хвальнов Константин Александрович

Место рождения

г.Чапаевск Самарская обл.

Дата рождения

17.11.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1962

Отец: Хвальнов Александр Николаевич

Мать: (Шиншинова) Александра Ивановна

г.Чапаевск Самарская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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