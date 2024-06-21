Хвальнов Константин Александрович
Место рожденияг.Чапаевск Самарская обл.
Дата рождения17.11.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1962
г.Чапаевск Самарская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно