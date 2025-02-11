Васса Агафоновна
женский, родилась 1826, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 18.01.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Дети
Андрей Алексеевич29.09.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.05.1847
Рождение ребёнка
29.09.1848
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич
Смерть
18.01.1849