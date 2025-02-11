Васса Агафоновна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Васса Агафоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 18.01.1849, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич1828 г.р.
Дети
Андрей Алексеевич29.09.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
14.05.1847

Муж: Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.09.1848

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
18.01.1849
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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