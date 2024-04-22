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Антонова Мария Сергеевна
Антонова Мария Сергеевна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Дата рождения
1912
Пол
Женский
Отец
Антонов Сергей Васильевич
1880 г.р.
Мать
Антонова (Степнова) Гликерия Спиридоновна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Антонов Сергей Васильевич
Мать:
Антонова Гликерия Спиридоновна
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
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