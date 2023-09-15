Завадовская (Жернакова) Лидия Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Завадовский Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Заводовский Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Воробъева Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Заводовский Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949