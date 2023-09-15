Завадовская (Жернакова) Лидия Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавадовская (Жернакова) Лидия Ипполитовна

Завадовская (Жернакова) Лидия Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Завадовский Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Заводовский Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Воробъева Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Заводовский Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводовский Константин Николаевич

Смерть
1949
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close