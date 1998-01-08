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Первышин Захар Георгиев

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Место рождения

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.?.1913

Дата смерти

08.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1913

Отец: не указан

Мать: Первышина Екатерина Андреевна

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Первышин Виктор Захарович

Мать ребёнка: Первышина Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
21.01.1951

Сын: Первышин Александр Захарович

Мать ребёнка: Первышина Анастасия Федоровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первышина Анастасия Федоровна

Смерть
08.01.1998
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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