Первышин Захар Георгиев
Место рождения
Дата рождения17.?.1913
Дата смерти08.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1913
Рождение ребёнка
1944
Сын: Первышин Виктор Захарович
Мать ребёнка: Первышина Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1951
Сын: Первышин Александр Захарович
Мать ребёнка: Первышина Анастасия Федоровна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1998
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край