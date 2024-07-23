Петенин Сергей
Место рожденияд. Володинская, Лешуковщина
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1600
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
Около 1620
Мать ребёнка: не указана
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Петенин Еуп (Еупл) Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
Неизвестно