Петенин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петенин Сергей

Место рождения

д. Володинская, Лешуковщина

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Петенин Калина Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Петенин Еуп (Еупл) Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
Неизвестно

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