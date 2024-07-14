Буткин Яков Иванович 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткин Яков Иванович

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1776

Дата смерти

12.02.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Буткин Иван Иванович

Мать: Головушкина Авдотья Герасимовна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Буткина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Буткина Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1807

Сын: Буткин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Буткина Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
12.02.1856

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