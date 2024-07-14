Буткин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти12.02.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Буткина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Буткина Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Буткин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Буткина Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеевна
Смерть
12.02.1856