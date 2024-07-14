Авдотья Тимофеевна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

05.08.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буткин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Буткина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Буткина Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1807

Сын: Буткин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Буткина Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
05.08.1851
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

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