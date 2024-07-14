Авдотья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти05.08.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буткин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Буткина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Буткина Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Буткин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Буткина Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Буткин Яков Иванович
Смерть
05.08.1851