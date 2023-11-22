Смирнова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1905 ст.
Дата смерти11.02.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905 ст.
Отец: Смирнов Петр Семёнович
Мать: Смирнова Мария Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T4D-9LTH?i=212&wc=Q866-YSM%3A375541101%2C375541102%2C378576201%2C378580401&cc=1921824
Смерть
11.02.1906 ст.
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