Смирнова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1905 ст.

Дата смерти

11.02.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1873 по 1874 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905 ст.

Отец: Смирнов Петр Семёнович

Мать: Смирнова Мария Семеновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T4D-9LTH?i=212&wc=Q866-YSM%3A375541101%2C375541102%2C378576201%2C378580401&cc=1921824
Смерть
11.02.1906 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT4D-9VLS?i=29&wc=Q866-TBQ%3A375541101%2C375541102%2C378576201%2C378582501&cc=1921824
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