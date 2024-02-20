Фурсова Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Агафья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.11.1871

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1871

Сын: Фурсов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Анисимович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Андреевна?

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Анисимович (Солдат)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Андрей Анисимович (Солдат)

Смерть
27.11.1871
с. Ячейка, Бобровский уезд
Причина смерти: натурально
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