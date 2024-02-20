Фурсова Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти27.11.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1871
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Анисимович (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Андреевна?
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Анисимович (Солдат)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1871
с. Ячейка, Бобровский уезд
Причина смерти: натурально