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Фурсов Андрей Анисимович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич

Мать: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1871

Сын: Фурсов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Никитична

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Андреевна?

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Агафья Никитична

Смерть
Неизвестно
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