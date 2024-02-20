Фурсов Андрей Анисимович (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич
Мать: Фурсов ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1871
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Никитична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Андреевна?
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Агафья Никитична
Смерть
Неизвестно