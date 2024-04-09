Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Потылицына) Ерида Романова
Отец ребёнка: Потылицын Роман Захаров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Потылицына) Акулина Романова
Отец ребёнка: Потылицын Роман Захаров
Рождение ребёнка
17.05.1855
Отец ребёнка: Потылицын Роман Захаров
Смерть
Неизвестно