Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Роман Захаров

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Потылицына) Ерида Романова

Отец ребёнка: Потылицын Роман Захаров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Потылицына) Акулина Романова

Отец ребёнка: Потылицын Роман Захаров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.05.1855

Сын: Потылицын Михаил Романов

Отец ребёнка: Потылицын Роман Захаров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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