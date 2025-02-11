Прасковья Павлова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Иванов1819 г.р.
Дети
Аграфена Васильева1849 г.р.
Андрей Васильев1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аграфена Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1855

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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