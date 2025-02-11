Прасковья Павлова
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Иванов1819 г.р.
Дети
Аграфена Васильева1849 г.р.
Андрей Васильев1855 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно