Наумов Комаровка 1935 Василий Каган Вов Федорович 01.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов Комаровка 1935 Василий Каган Вов Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.03.1903

умер Неизвестно

Мать
(Мочалкина) Агафья Венедиктовна1878 г.р.
Отец
Наумов-Андреев Федор Уч Пмв Трофимович13.02.1882 г.р.
Супруги
Наумова (По Списку Избират. 1928, Комаровка 1935) Александра КонстантиновнаОколо 1904 г.р.
Дети
(Наумова Комаровка 1935) Анна ВасильевнаОколо 1925 г.р.
Наумов Комаровка 1935 Александр Васильевич1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: Наумов-Андреев Федор Уч Пмв Трофимович

Мать: (Мочалкина) Агафья Венедиктовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (По Списку Избират. 1928, Комаровка 1935) Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Наумова Комаровка 1935) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Наумова (По Списку Избират. 1928, Комаровка 1935) Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Наумов Комаровка 1935 Александр Васильевич

Мать ребёнка: Наумова (По Списку Избират. 1928, Комаровка 1935) Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно

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