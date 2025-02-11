Наумов Комаровка 1935 Василий Каган Вов Федорович
мужской, родился 01.03.1903
умер Неизвестно
Мать(Мочалкина) Агафья Венедиктовна1878 г.р.
ОтецНаумов-Андреев Федор Уч Пмв Трофимович13.02.1882 г.р.
Супруги
Дети
(Наумова Комаровка 1935) Анна ВасильевнаОколо 1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Наумова Комаровка 1935) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Наумова (По Списку Избират. 1928, Комаровка 1935) Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Наумов Комаровка 1935 Александр Васильевич
Мать ребёнка: Наумова (По Списку Избират. 1928, Комаровка 1935) Александра Константиновна
Смерть
Неизвестно