Плотников Илья Иванов
Место рожденияСело Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1901
Дочь: Плотникова Надежда Ильина
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева
Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.
Сын: Плотников Иван Ильич
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева
Село Федоровское (Харбай), Астраханского уезда, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева
Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Плотникова Елизавета Ильина
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева
Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно