Плотников Илья Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Илья Иванов

Плотников Илья Иванов

Место рождения

Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1901

Дочь: Плотникова Надежда Ильина

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева

Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.

Сын: Плотников Иван Ильич

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева

Село Федоровское (Харбай), Астраханского уезда, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.

Сын: Плотников Михаил Ильич

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева

Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Плотникова Елизавета Ильина

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Георгиева

Село Федоровское (Харбай), Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Екатерина Георгиева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close