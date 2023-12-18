Князев Юрий Н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно