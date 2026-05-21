Куранин Евсей Дмитриевич
мужской, родился Около 1778 ст., Красное, Зюзинская волость, Московский уезд
умер Около 1848 ст., Красное, Зюзинская волость, Московский уезд
ОтецКуранин ДмитрийНеизвестно г.р.
МатьКуранина Анисья ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Куранина Акилина НикифоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Куранин Марк Евсеевич22.04.1804 ст. г.р.
Куранин Матвей ЕвсеевичОколо 1816 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.
Отец: Куранин Дмитрий
Мать: Куранина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куранина) Мария Евсеевна
Мать ребёнка: Куранина Акилина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куранина Акилина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1804 ст.
Мать ребёнка: Куранина Акилина Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1848 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/bfed2966-e671-4c18-bbb0-a9551ad28f8e/856?center=1236+1934