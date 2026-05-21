Куранин Евсей Дмитриевич Около 1778 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Куранин Евсей Дмитриевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1778 ст., Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

умер Около 1848 ст., Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

Отец
Куранин ДмитрийНеизвестно г.р.
Мать
Куранина Анисья ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Куранина Акилина НикифоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Куранин Марк Евсеевич22.04.1804 ст. г.р.
Куранин Матвей ЕвсеевичОколо 1816 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: Куранин Дмитрий

Мать: Куранина Анисья Петровна

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/bfed2966-e671-4c18-bbb0-a9551ad28f8e/856?center=1236+1934

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куранина) Мария Евсеевна

Мать ребёнка: Куранина Акилина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куранин Яков Евсеевич

Мать ребёнка: Куранина Акилина Никифоровна

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куранина Акилина Никифоровна

Рождение ребёнка
22.04.1804 ст.

Сын: Куранин Марк Евсеевич

Мать ребёнка: Куранина Акилина Никифоровна

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://ya.ru/archive/catalog/7650a6d2-3e26-4b99-a0d9-5dd172b41c28/277?center=1076+1558 Около 1807 г. https://yandex.ru/archive/catalog/cc0391f6-b71e-4e56-ae61-4aafadbb0b15/1054?center=1361+3374

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Куранин Матвей Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/cc0391f6-b71e-4e56-ae61-4aafadbb0b15/1056?center=1385+3301

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Куранин Прохор Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/cc0391f6-b71e-4e56-ae61-4aafadbb0b15/1053?center=1382+3628

Смерть
Около 1848 ст.
Красное, Зюзинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/bfed2966-e671-4c18-bbb0-a9551ad28f8e/856?center=1236+1934

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