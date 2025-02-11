Иван Алексеев
мужской, родился 1781, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 1840, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дети
Горбунов Григорий Иванов1805 г.р.
Павел Иванов1807 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Влас Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840
Место жительства
1850