Иван Алексеев 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1781, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 1840, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дети
Горбунов Григорий Иванов1805 г.р.
Павел Иванов1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Горбунов Григорий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1807

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1810

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1816

Сын: Влас Иванов

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
1840
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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