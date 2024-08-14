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Ванюрхин Илья (Илия) Михаилов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.07.1890 ст.

Дата смерти

17.08.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1890 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная жена его Мария Абрамова,оба православные
Крещение
20.07.1890 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки Николай Павлов и той же деревни крестьянская девица Акилина Филимоновна
Смерть
17.08.1890 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Илия (1 мес.).

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