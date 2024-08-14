Ванюрхин Илья (Илия) Михаилов
Место рождения
Дата рождения17.07.1890 ст.
Дата смерти17.08.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1890 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная жена его Мария Абрамова,оба православные
Крещение
20.07.1890 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки Николай Павлов и той же деревни крестьянская девица Акилина Филимоновна
Смерть
17.08.1890 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Илия (1 мес.).