Якушев Игнатий Абрамович 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якушев Игнатий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Андреевна

Смерть
1835
Карпово
Рождение ребёнка
1877

Сын: Якушев Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

дер. Карповка Костромская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Малышева (Якушева) Анна

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Якушев) Евдокия

Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна

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