Якушев Игнатий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Андреевна
Смерть
1835
Карпово
Рождение ребёнка
1877
Сын: Якушев Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
дер. Карповка Костромская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Малышева (Якушева) Анна
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Якушев) Евдокия
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна