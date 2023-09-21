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Тазеева Асия Сафовна

Место рождения

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1930

Отец: Тазеев Сафа Тазеевич

Мать: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахматуллина Асия? Гарифулловна

Отец ребёнка: Рахматуллин Гарифулла Рахматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахматуллина Дания Гарифулловна

Отец ребёнка: Рахматуллин Гарифулла Рахматуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Гарифулла Рахматуллович

Смерть
Неизвестно
Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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