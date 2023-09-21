Тазеева Асия Сафовна
Место рождения
Дата рождения08.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1930
Отец: Тазеев Сафа Тазеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахматуллина Асия? Гарифулловна
Отец ребёнка: Рахматуллин Гарифулла Рахматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахматуллина Дания Гарифулловна
Отец ребёнка: Рахматуллин Гарифулла Рахматуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно