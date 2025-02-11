Агафья Алексеева 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Фрол Максимов1831 г.р.
Дети
Мария Фролова1853 г.р.
Мария Фролова1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Максимов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Фролова

Отец ребёнка: Фрол Максимов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Фролова

Отец ребёнка: Фрол Максимов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Смерть
Неизвестно

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