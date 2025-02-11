Агафья Алексеева
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Фрол Максимов1831 г.р.
Дети
Мария Фролова1853 г.р.
Мария Фролова1856 г.р.
- СобытияСобытия
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Максимов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Фролова
Отец ребёнка: Фрол Максимов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Фролова
Отец ребёнка: Фрол Максимов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно