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Вагенлейтнер Петр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна

Рождение ребёнка
20.10.1984

Сын: Вагенлейтнер Артём Петрович

Мать ребёнка: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна

Рождение ребёнка
17.04.1992

Дочь: Вагенлейтнер Регина Петровна

Мать ребёнка: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна

Рождение ребёнка
08.03.1995

Сын: Вагенлейтнер Даниель Петрович

Мать ребёнка: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна

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