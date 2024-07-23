Вагенлейтнер Петр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1984
Сын: Вагенлейтнер Артём Петрович
Мать ребёнка: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна
Рождение ребёнка
17.04.1992
Дочь: Вагенлейтнер Регина Петровна
Мать ребёнка: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна
Рождение ребёнка
08.03.1995
Сын: Вагенлейтнер Даниель Петрович
Мать ребёнка: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна