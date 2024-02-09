Рудакова Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.2004
Сын: Рудаков Родион Евгеньевич
Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
06.02.2009
Дочь: Рудакова Ева Евгеньевна
Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
12.05.2017
Сын: Рудаков Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
14.05.2020
Сын: Рудаков Лукьян Евгеньевич
Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич