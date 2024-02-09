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Рудакова Ольга Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
14.04.2004

Сын: Рудаков Родион Евгеньевич

Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
06.02.2009

Дочь: Рудакова Ева Евгеньевна

Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
12.05.2017

Сын: Рудаков Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
14.05.2020

Сын: Рудаков Лукьян Евгеньевич

Отец ребёнка: Рудаков Евгений Юрьевич

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