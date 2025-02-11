Ефрем Григорьев 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефрем Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Степан Ефремов1824 г.р.
Тремасов Иван Ефремов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Степан Ефремов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тремасов Иван Ефремов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Ефремова

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Осип Ефремов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Христофор Ефремов

Мать ребёнка: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1857
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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