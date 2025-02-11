Ефрем Григорьев
мужской, родился 1799, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Степан Ефремов1824 г.р.
Тремасов Иван Ефремов1832 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Степан Ефремов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Ефремова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Осип Ефремов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Христофор Ефремов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1857
Место жительства
1858