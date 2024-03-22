Шагеев Индус Файзрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагеев Индус Файзрахманович

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Место рождения

Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шахисултанов Файзрахман

Мать: Аглетдинова Гульжиян

Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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